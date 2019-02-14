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Срочный

Промтрансбанк,

Промтрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 $
Ставка
2,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 270 дней 370 дней
от 100 $ 1,9 2 2,1 2,5
91 день 181 день 270 дней 370 дней
от 100 € 0,5 0,5 0,5 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на счёт до востребования
для вклада на 91 день проценты выплачиваются в конце срока, на 181, 270 и 370 дней - ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

для вкладов на 91 день - в течение первых 60 дней, на 181 день - в течение первых 120 дней, на 271 и 370 дней - в течение первых 180 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 17 городах России
7 632
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 7
Банкоматы 7
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Телефоны
(347) 299-99-99

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