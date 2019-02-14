Срочный
Промтрансбанк,
Промтрансбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 2,50%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 $
Ставка
2,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|от 100 $
|1,9
|2
|2,1
|2,5
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|от 100 €
|0,5
|0,5
|0,5
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на счёт до востребования
для вклада на 91 день проценты выплачиваются в конце срока, на 181, 270 и 370 дней - ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
для вкладов на 91 день - в течение первых 60 дней, на 181 день - в течение первых 120 дней, на 271 и 370 дней - в течение первых 180 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный» в 17 городах России
7 632
Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
- Адрес
- 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 299-99-99
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