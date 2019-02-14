Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования для вклада на 91 день проценты выплачиваются в конце срока, на 181, 270 и 370 дней - ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вкладов на 91 день - в течение первых 60 дней, на 181 день - в течение первых 120 дней, на 271 и 370 дней - в течение первых 180 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 12:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.