Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 91 дня до окончания договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные месяцы сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 07.02.2019 10:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.