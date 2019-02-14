Доходный-Плюс
Кубаньторгбанк,
Кубаньторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
16 562 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|от 3 000 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный-Плюс» в 3 городах России
2 809
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Кубаньторгбанк»
- Адрес
- 350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
- ОГРН
- 1022300000502
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Краснодар
- Телефоны
-
(861) 212-60-80
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