Накопительный
Газнефтьбанк,
Газнефтьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 250 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
48 928 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 250 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 365 дней - по ставке вклада "До востребования";
- свыше 365 дней - по ставке 4%;
- свыше 730 дней - по ставке 5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 2 городах России
5 150
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
- Адрес
- 410052, г. Саратов, <nobr>пр-т</nobr> 50 лет Октября, д. 118а
- ОГРН
- 1026400001870
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 30-69-93
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