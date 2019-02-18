Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 365 дней - по ставке вклада "До востребования";

свыше 365 дней - по ставке 4%;

свыше 730 дней - по ставке 5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 15.02.2019 17:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.