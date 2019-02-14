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Береги плюс (в иностранной валюте)

Ставропольпромстройбанк,

Ставропольпромстройбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,75%
Сумма
от 200 $
Срок
от 61 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально или ежегодно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
1 771 $
Ставка
1,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 719 дней 720 дней
от 200 $ 0,25 0,75 1 1,25 1,25
от 10 000 $ 0,5 1 1,25 1,5 1,5
от 100 000 $ 0,75 1,25 1,5 1,75 1,75
от 61 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 719 дней 720 дней
от 200 € 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1
от 10 000 € 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1
от 100 000 € 0,01 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально или ежегодно на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 10:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Береги плюс (в иностранной валюте)» в 18 городах России
4 242
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
ОГРН
1022600000092
Сайт
www.psbst.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ставрополь
Отделения 3
Банкоматы 37
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Телефоны
(8652) 30-60-30

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Пенсионный оптимальный 2,5 10 ₽ Посмотреть
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Копи пенсионный плюс (в иностранной валюте) 1,25 200 $ Посмотреть
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