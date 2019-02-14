Правильный выбор
Евроальянс,
Евроальянс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,71%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
335 ₽
Ставка
6,71%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 5 000 ₽
|6,71
- предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 91 день - 7,5%, с 92 по 212 день - 7%, с 213 по 365 день - 6% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- иные
на сумму дополнительных взносов проценты начисляются по ставке 2% годовых
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 91 дня - по ставке 2,25% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор» в 9 городах России
3 680
Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- ОГРН
- 1023700001467
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33
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