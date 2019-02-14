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Правильный выбор

Евроальянс,

Евроальянс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,71%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
335
Ставка
6,71%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 5 000 ₽ 6,71
  • предусмотрено три периода начисления процентов: с 1 по 91 день - 7,5%, с 92 по 212 день - 7%, с 213 по 365 день - 6% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • иные

на сумму дополнительных взносов проценты начисляются по ставке 2% годовых

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 91 дня - по ставке 2,25% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор» в 9 городах России
3 680
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ОГРН
1023700001467
Отделения и банкоматы
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Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Оптимальный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Почетный 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Удачный 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Высокий доход 5,03 5 000 ₽ Посмотреть
Заслуженный 5 100 ₽ Посмотреть
Управляемый 4,25 20 000 ₽ Посмотреть
Классика 4,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Срочный 2,75 1 000 ₽ Посмотреть
Рантье 0,7 30 000 $ Посмотреть
Капитал-Плюс 0,6 30 000 $ Посмотреть
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