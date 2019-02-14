Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,5%);

вклад открывается через систему «КУБ-Direct» Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с первого по 181 день проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной для соответствующего периода по вкладу;

со 182 дня - по ставке вклада "До востребования" Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.