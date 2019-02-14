КУБ-Бизнес Он-лайн
Кредит Урал Банк,
Кредит Урал Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,46%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
71 720 ₽
Ставка
4,46%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 500 000 ₽
|4,46
- проценты начисляются по двум периодам: 1-181 день - 5,5% годовых, 182-1 100 день - 4,25% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,5%);
- вклад открывается через систему «КУБ-Direct»
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с первого по 181 день проценты выплачиваются из расчета 1/2 ставки, установленной для соответствующего периода по вкладу;
- со 182 дня - по ставке вклада "До востребования"
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «КУБ-Бизнес Он-лайн» в 1 городе России
3 982
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33 — справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|КУБ-Прогрессивный+ Он-лайн
|4,92
|5 000 ₽
|Посмотреть
|КУБ-Прогрессивный+
|4,87
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный пенсионный Он-лайн
|4,45
|1 ₽
|Посмотреть
|Срочный пенсионный
|4,35
|1 ₽
|Посмотреть
|Общее дело Он-лайн
|4,3
|1 ₽
|Посмотреть
|Семейная традиция
|4,3
|2 500 ₽
|Посмотреть
|Общее дело
|4,2
|1 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный сберегательный
|3,6
|10 ₽
|Посмотреть
|Срочный безотзывный
|2,75
|50 000 $
|Посмотреть
|Срочный пополняемый
|2,65
|40 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть