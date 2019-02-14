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Доходный

Кубаньторгбанк,

Кубаньторгбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
54
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день
от 10 000 ₽ 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.02.2019 12:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 3 городах России
2 658
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Кубаньторгбанк»
Адрес
350075, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 176
ОГРН
1022300000502
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Телефоны
(861) 212-60-80

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