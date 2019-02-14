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Капитал

Пойдем!,

Пойдем! вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
700
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 10 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Кошелёк"
Дата актуализации
29.01.2019 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 118 городах России
19 929
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
Сайт
www.poidem.ru
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Телефоны
8 800 200-12-30 — единая справочная служба

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