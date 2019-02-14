Капитал
Пойдем!,
Пойдем! вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
700 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 10 000 ₽
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Кошелёк"
- Дата актуализации
- 29.01.2019 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 118 городах России
19 929
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Пойдем!»
- Адрес
- 125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4, пом. № 30—49
- Сайт
- www.poidem.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-12-30 — единая справочная служба
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Копилка
|6,12
|10 000 ₽
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|Кошелек
|5,5
|100 ₽
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