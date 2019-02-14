Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ранее выплаченные проценты пересчету не подлежат Автопролонгация возможна на условиях вклада "Кошелёк" Дата актуализации 29.01.2019 11:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.