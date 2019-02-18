Универсальный плюс
Арзамас,
Арзамас вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
3,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
45 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|45 дней
|от 100 ₽
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный плюс» в 1 городе России
5 071
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Арзамас»
- Адрес
- 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, д. 33
- ОГРН
- 1025200000011
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Арзамас
- Телефоны
-
(83147) 4-02-24
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Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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