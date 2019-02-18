Газнефтьбанк Юбилейный
Газнефтьбанк,
Газнефтьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,08%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
9 376 ₽
Ставка
6,08%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 100 000 ₽
|6,08
- два периода начисления процентов: в течение первых трех месяцев - 7,75% годовых, с четвертого месяца до окончания срока - 5,75% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,75%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 365 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
-
возможно
- по истечении трех месяцев срока действия вклада;
- не более 20% от суммы вклада, из расчета остатка по вкладу на первое число текущего месяца
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении года проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Газнефтьбанк Юбилейный» в 2 городах России
4 587
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
- Адрес
- 410052, г. Саратов, <nobr>пр-т</nobr> 50 лет Октября, д. 118а
- ОГРН
- 1026400001870
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 30-69-93
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