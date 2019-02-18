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не более 20% от суммы вклада, из расчета остатка по вкладу на первое число текущего месяца Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении года проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 15.02.2019 17:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.