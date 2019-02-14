Тройная выгода
Райффайзенбанк,
Райффайзенбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
3,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
17 827 ₽
Ставка
3,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|от 500 000 ₽
|3,5
|366 дней
|от 1 $
|1,5
|366 дней
|от 1 €
|0,1
- депозит открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах США, евро;
- минимальная общая сумма депозита в трех валютах составляет 1 млн рублей по курсу Банка России на день открытия, при этом объем внесенных клиентом денежных средств в рублях должен составлять не менее 50% от общей суммы депозита;
- должны быть соблюдены требования о минимальном размере первоначального взноса для каждой валюты
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро, при условии наличия у клиента текущих счетов в банке в рублях, долларах, евро, открытых в подразделении банка того же региона и типа, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для открытия депозита
- Особые условия
-
- открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Тройная выгода» в 50 городах России
48 777
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
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