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Тройная выгода

Райффайзенбанк,

Райффайзенбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
3,50%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
17 827
Ставка
3,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 500 000 ₽ 3,5
366 дней
от 1 $ 1,5
366 дней
от 1 € 0,1
  • депозит открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах США, евро;
  • минимальная общая сумма депозита в трех валютах составляет 1 млн рублей по курсу Банка России на день открытия, при этом объем внесенных клиентом денежных средств в рублях должен составлять не менее 50% от общей суммы депозита;
  • должны быть соблюдены требования о минимальном размере первоначального взноса для каждой валюты
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро, при условии наличия у клиента текущих счетов в банке в рублях, долларах, евро, открытых в подразделении банка того же региона и типа, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для открытия депозита
Особые условия
  • открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Тройная выгода» в 50 городах России
48 777
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00

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