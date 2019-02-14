вклад открывается одновременно в трех валютах – рублях, долларах и евро, при условии наличия у клиента текущих счетов в банке в рублях, долларах, евро, открытых в подразделении банка того же региона и типа, что и подразделение банка, в которое обратился клиент для открытия депозита