Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 550 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за каждый полный месяц сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 17:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.