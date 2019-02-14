Роял-Старт (ежеквартально)
Роял Кредит Банк,
Роял Кредит Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
731 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
550 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|731 день
|от 5 000 ₽
|5,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 550 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за каждый полный квартал сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 17:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Старт (ежеквартально)» в 4 городах России
3 868
Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
- Адрес
- 690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
- ОГРН
- 1022700000685
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 230-88-70
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