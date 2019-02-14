Быстрое накопление
Старооскольский Агропромбанк,
Старооскольский Агропромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
704 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 3 до 6 мес.
|от 6 мес. до 366 дней
|367 дней
|от 10 000 ₽
|5
|6
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрое накопление» в 1 городе России
4 511
Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
- Адрес
- 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
- ОГРН
- 1023100000857
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Старый Оскол
- Телефоны
-
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии
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