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Быстрое накопление

Старооскольский Агропромбанк,

Старооскольский Агропромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
704
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 3 до 6 мес. от 6 мес. до 366 дней 367 дней
от 10 000 ₽ 5 6 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрое накопление» в 1 городе России
4 511
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Справочная информация
ООО «Старооскольский коммерческий агропромбанк»
Адрес
309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, <nobr>мкр-н</nobr> Олимпийский, д. 62
ОГРН
1023100000857
Отделения и банкоматы
в вашем городе Старый Оскол
Отделения 2
Банкоматы 6
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Телефоны
(4725) 44-98-61 — телефон горячей линии

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Ваш капитал 6,5 300 000 ₽ Посмотреть
Удобный 6,25 500 000 ₽ Посмотреть
Депозит+валютный 1,5 9 000 $ Посмотреть
Валютный 1 500 $ Посмотреть
Валютный пополняемый 0,75 500 $ Посмотреть
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