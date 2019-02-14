Доходный Плюс
Солид Банк,
Солид Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
420 ₽
Ставка
4,2%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|30 дней
|90 дней
|181 день
|365 дней
|540 дней
|730 дней
|от 10 000 ₽
|3,5
|3,6
|3,8
|4,2
|3,7
|3,5
|30 дней
|90 дней
|181 день
|365 дней
|540 дней
|730 дней
|от 500 $
|—
|—
|0,5
|0,6
|0,7
|0,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно
для вкладов сроком 365 дней - не позднее последних 180 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Плюс» в 21 городе России
11 361
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Столичный
|7,7
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Банзай
|6,8
|300 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный VIP
|6,25
|3 000 000 ₽
|Посмотреть
|Аригато
|5,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Надежный партнер
|5,36
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Золотая монета
|4
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Плюс
|3,8
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть