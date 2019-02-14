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Доходный Плюс

Солид Банк,

Солид Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
420
Ставка
4,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
30 дней 90 дней 181 день 365 дней 540 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 3,5 3,6 3,8 4,2 3,7 3,5
30 дней 90 дней 181 день 365 дней 540 дней 730 дней
от 500 $ 0,5 0,6 0,7 0,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно

для вкладов сроком 365 дней - не позднее последних 180 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Плюс» в 21 городе России
11 361
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
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Телефоны
(423) 226-57-22

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