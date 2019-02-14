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Урал ФД,

Урал ФД вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 719
Ставка
7,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 366 дней
от 100 000 ₽ 6,5 7,5 7,5
от 1 400 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,5 7,5 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
проценты ежемесячно начисляются
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0, 25 п.п. при открытии через интернет-банк

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мой актив» в 9 городах России
5 961
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 9
Банкоматы 45
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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