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Забота

Урал ФД,

Урал ФД вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
677
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 366 дней
от 10 000 ₽ 5,85 6,5 6,75
от 300 000 ₽ 5,85 6,5 6,75
от 1 400 000 ₽ 5,85 6,5 6,75
от 3 000 000 ₽ 5,85 6,5 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 91 дня - 0,1%;
  • от 91 до 181 дня - 3,75%;
  • от 181 до 366 дней - 5,25% годовых
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 12:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Забота» в 9 городах России
5 101
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ОГРН
1025900000048
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба

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