Золотой возраст
Русь,
Русь вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,20%
Сумма
от 10 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 10 ₽
|6,2
- предусмотрено четыре периода начисления процентов: первые 93 дня - 5,6%, вторые 93 дня - 6%, третьи 93 дня - 6,4%, четвертые 93 дня - 6,8%;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
-
пенсионный
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения; клиентам достигшим 60 лет (мужчины), 55 лет (женщины) либо если до достижения этого возраста осталось менее 3 месяцев; при предъявлении документа, подтверждающего инвалидность
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,8%);
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- иные
на суммы дополнительных взносов, внесенных на вклад менее чем за 25 дней до выплаты процентов, проценты начисляются по ставке вклада "До востребования"
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Золотой возраст» в 2 городах России
4 471
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- ОГРН
- 1025600001217
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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