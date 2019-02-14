не позднее 30 дней до окончания срока для вклада сроком от 31 до 180 дней, не позднее 60 дней - для вклада сроком от 181 до 549 дней;
в течение периода пополнения сумма всех дополнительных взносов не может превышать 10 000 000 рублей, 150 000 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.