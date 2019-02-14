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Море возможностей+

Морской Банк,

Морской Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
39 234
Ставка
5,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 366 дней от 367 до 549 дней
от 30 000 ₽ 4,35 4,55 4,6 4,6 4,35
от 500 000 ₽ 4,55 4,7 4,8 4,85 4,6
от 1 000 000 ₽ 4,7 4,95 5,05 5,1 4,85
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 366 дней от 367 до 549 дней
от 1 000 $ 0,05 0,05 0,1 0,15 0,1
от 7 000 $ 0,05 0,1 0,1 0,2 0,1
от 15 000 $ 0,05 0,1 0,1 0,35 0,35
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 275 дней от 276 до 366 дней от 367 до 549 дней
от 1 000 € 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05
от 7 000 € 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05
от 15 000 € 0,05 0,05 0,1 0,1 0,05
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • не позднее 30 дней до окончания срока для вклада сроком от 31 до 180 дней, не позднее 60 дней - для вклада сроком от 181 до 549 дней;
  • в течение периода пополнения сумма всех дополнительных взносов не может превышать 10 000 000 рублей, 150 000 долларов/евро
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 17:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Море возможностей+» в 8 городах России
11 683
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Справочная информация
АО «Морской Акционерный Банк»
Адрес
117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 1, стр. 1—2
ОГРН
1027700568224
Сайт
www.maritimebank.com
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Телефоны
(495) 777-11-77

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