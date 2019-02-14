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FRESH

РТС-Банк,

РТС-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
2 491
Ставка
5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней
от 100 000 ₽ 5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
на счет по вкладу "Универсальный"
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «FRESH» в 3 городах России
4 983
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 2
Банкоматы 4
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Телефоны
(8482) 31-20-00

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