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Срочный стандарт

Кредпромбанк,

Кредпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 518
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 240 дней 367 дней 734 дня
от 50 000 ₽ 6 6,55 6,75 7 6,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

5 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 13:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный стандарт» в 3 городах России
4 544
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Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
ОГРН
1027600000031
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(4852) 26-70-70

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