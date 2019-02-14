Срочный стандарт
Кредпромбанк,
Кредпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 518 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|240 дней
|367 дней
|734 дня
|от 50 000 ₽
|6
|6,55
|6,75
|7
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
5 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 13:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный стандарт» в 3 городах России
4 544
Справочная информация
АО «Яpославский акционеpный «Кpедпpомбанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 25/26
- ОГРН
- 1027600000031
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 26-70-70
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|Макс. ставка, %
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|Идеал
|7
|1 400 000 ₽
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