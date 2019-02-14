при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через Интернет-Банк минимальная сумма - 1 000 рублей, для пенсионеров - 1 рубль

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей (при открытии вклада онлайн, пенсионерам - без ограничений), 100 долларов/евро; в течение первых 30 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения по вкладам в рублях +0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через банкомат или через интернет-банк Дата актуализации 12.02.2019 14:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.