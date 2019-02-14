Я надежен
Запсибкомбанк,
Запсибкомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
93 ₽
Ставка
7,45%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 730 дней
|от 5 000 ₽
|7,45
|6,75
|7,15
|6,35
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 730 дней
|от 200 $
|1,8
|2,2
|2,3
|2,3
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 540 дней
|от 541 до 730 дней
|от 200 €
|0,25
|0,25
|0,3
|0,3
при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через Интернет-Банк минимальная сумма - 1 000 рублей, для пенсионеров - 1 рубль
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей (при открытии вклада онлайн, пенсионерам - без ограничений), 100 долларов/евро; в течение первых 30 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
по вкладам в рублях +0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат или через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я надежен» в 45 городах России
18 423
Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
- ОГРН
- 1028900001460
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
8 800 100-50-05 — единая справочная служба(3452) 79-87-77
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Семейные традиции
|6,16
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Я успешен
|5,12
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Мультивалютный
|5
|1 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть