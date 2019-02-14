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Я надежен

Запсибкомбанк,

Запсибкомбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,45%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
93
Ставка
7,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 730 дней
от 5 000 ₽ 7,45 6,75 7,15 6,35
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 730 дней
от 200 $ 1,8 2,2 2,3 2,3
от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 540 дней от 541 до 730 дней
от 200 € 0,25 0,25 0,3 0,3

при открытии вклада через банкомат, инфокиоск или через Интернет-Банк минимальная сумма - 1 000 рублей, для пенсионеров - 1 рубль

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей (при открытии вклада онлайн, пенсионерам - без ограничений), 100 долларов/евро; в течение первых 30 дней

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

по вкладам в рублях +0,25 п.п. для пенсионеров, +0,5 п.п. для владельцев зарплатной карты

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат или через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 14:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Я надежен» в 45 городах России
18 423
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Справочная информация
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1
ОГРН
1028900001460
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 25
Банкоматы 127
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Телефоны
8 800 100-50-05 — единая справочная служба
(3452) 79-87-77

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