Пенсионный Плюс
Владбизнесбанк,
Владбизнесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
750 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
125 ₽
Ставка
5,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|750 дней
|от 1 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|5,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 90 дней - 0,1%;
- от 91 до 180 дней - 4,25%;
- от 181 до 360 дней - 4,75%;
- от 361 до 540 дней - 5,25%;
- от 541 дня - 5,75% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 10:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 3 городах России
3 262
Справочная информация
АО «Владбизнесбанк»
- Адрес
- 600015, г. Владимир, <nobr>пр-т</nobr> Ленина, д. 35
- ОГРН
- 1023300000063
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владимир
- Телефоны
-
(4922) 54-18-65
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Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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