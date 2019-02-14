Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный

детский специальный вклад для детей, оставшихся без попечения родителей и ветеранов/ инвалидов ВОВ Особые условия открывается на имя ребенка-сироты его законным представителем;

при предъявлении акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в специализированное социальное учреждение;

ветеранам/инвалидам ВОВ при предъявлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны/ Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты начисляются за фактический срок хранения вклада без учета капитализации, исходя из процентной ставки, указанной в договоре на дату открытия счета по вкладу Автопролонгация возможна до достижения вкладчиком 18 лет – по ставке, действующей по данному виду вклада на дату пролонгации; после достижения вкладчиком 18 лет – по ставке вклада «До востребования Сбербанка России» Дата актуализации 01.02.2019 12:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.