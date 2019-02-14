Социальный
Сбербанк России,
Сбербанк России вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,75%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4,75%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 1 ₽
|4,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
-
пенсионный
детскийспециальный вклад для детей, оставшихся без попечения родителей и ветеранов/ инвалидов ВОВ
- Особые условия
-
- открывается на имя ребенка-сироты его законным представителем;
- при предъявлении акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в специализированное социальное учреждение;
- ветеранам/инвалидам ВОВ при предъявлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны/ Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты начисляются за фактический срок хранения вклада без учета капитализации, исходя из процентной ставки, указанной в договоре на дату открытия счета по вкладу
- Автопролонгация
-
возможна
до достижения вкладчиком 18 лет – по ставке, действующей по данному виду вклада на дату пролонгации; после достижения вкладчиком 18 лет – по ставке вклада «До востребования Сбербанка России»
- Дата актуализации
- 01.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 7235 городах России
113 065
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Лови выгоду
|7,65
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Сохраняй Онлайн
|5,75
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Подари жизнь
|5,65
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Сохраняй
|5,6
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняй на имя ребенка
|5,15
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняй Онлайн
|5,15
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Управляй Онлайн
|5
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Управляй
|4,85
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняй
|4,55
|400 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Плюс
|3,5
|1 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть