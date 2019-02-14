Вход

Социальный

Сбербанк России,

Сбербанк России вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,75%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4,75%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 1 ₽ 4,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
детский
специальный вклад для детей, оставшихся без попечения родителей и ветеранов/ инвалидов ВОВ
Особые условия
  • открывается на имя ребенка-сироты его законным представителем;
  • при предъявлении акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в специализированное социальное учреждение;
  • ветеранам/инвалидам ВОВ при предъявлении удостоверения ветерана Великой Отечественной войны/ Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты начисляются за фактический срок хранения вклада без учета капитализации, исходя из процентной ставки, указанной в договоре на дату открытия счета по вкладу

Автопролонгация
возможна
до достижения вкладчиком 18 лет – по ставке, действующей по данному виду вклада на дату пролонгации; после достижения вкладчиком 18 лет – по ставке вклада «До востребования Сбербанка России»
Дата актуализации
01.02.2019 12:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 7235 городах России
113 065
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 546
Банкоматы 1374
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Лови выгоду 7,65 50 000 ₽ Посмотреть
Сохраняй Онлайн 5,75 400 000 ₽ Посмотреть
Подари жизнь 5,65 10 000 ₽ Посмотреть
Сохраняй 5,6 400 000 ₽ Посмотреть
Пополняй на имя ребенка 5,15 400 000 ₽ Посмотреть
Пополняй Онлайн 5,15 400 000 ₽ Посмотреть
Управляй Онлайн 5 400 000 ₽ Посмотреть
Управляй 4,85 400 000 ₽ Посмотреть
Пополняй 4,55 400 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 3,5 1 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще