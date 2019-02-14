Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается через Интернет-банк Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 181 дня - исходя из 0,6 процентной ставки, действующей по вкладу Увеличение ставки возможно при других условиях для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте Автопролонгация возможна не более 2 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 01.02.2019 13:09

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.