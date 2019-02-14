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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
600
Ставка
4%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 30 000 ₽ 4 4 4 4 2,5
от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 $ 1,1 1,4 1,15 0,65 0,01
от 181 до 394 дней от 395 до 545 дней от 546 до 731 дня от 732 до 1101 дня от 1102 до 1830 дней
от 3 000 € 0,2 0,2 0,2 0,2 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается через Интернет-банк
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма снятия

15 000 рублей, 500 долларов/евро

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте

Автопролонгация
возможна не более 2 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
01.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный онлайн» в 409 городах России
53 795
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Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
Адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ОГРН
1027739609391
Сайт
www.vtb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 84
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Телефоны
8 800 100-24-24 — частным клиентам
8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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