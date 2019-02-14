Комфортный онлайн
ВТБ,
ВТБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
600 ₽
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 30 000 ₽
|4
|4
|4
|4
|2,5
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 3 000 $
|1,1
|1,4
|1,15
|0,65
|0,01
|от 181 до 394 дней
|от 395 до 545 дней
|от 546 до 731 дня
|от 732 до 1101 дня
|от 1102 до 1830 дней
|от 3 000 €
|0,2
|0,2
|0,2
|0,2
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается через Интернет-банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма снятия
15 000 рублей, 500 долларов/евро
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
для владельцев Мультикарты ВТБ с подключенной опцией «Сбережения» при тратах по карте
- Автопролонгация
- возможна не более 2 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный онлайн» в 409 городах России
53 795
Справочная информация
ПАО «Банк ВТБ»
- Адрес
- 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
- ОГРН
- 1027739609391
- Сайт
- www.vtb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 100-24-24 — частным клиентам8 800 200-77-99 — юридическим лицам
Специальные предложения
по вкладам
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