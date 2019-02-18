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Быстрый доход (ежеквартально)

Углеметбанк,

Углеметбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,40%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
64
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 000 ₽ 6,4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 500 рублей (в терминалах самообслуживания возможно пополнение вкладов в сумме до 15 000 рублей);
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

+0,05 п.п. при оформлении вклада через интернет-банк

Автопролонгация
возможна не более 3 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Быстрый доход (ежеквартально)» в 13 городах России
5 297
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
ОГРН
1024200006434
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в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
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Телефоны
(351) 247-49-79

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