Валютный капитал
Фора-Банк,
Фора-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,90%
Сумма
от 300 $
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
8 $
Ставка
1,9%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|31 день
|92 дня
|182 дня
|1 год
|540 дней
|от 300 $
|0,1
|0,3
|0,7
|0,9
|1,9
|31 день
|92 дня
|182 дня
|1 год
|540 дней
|от 300 €
|0,02
|0,03
|0,05
|0,1
|0,19
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 100 долларов/евро;
- не позднее 92 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный капитал» в 18 городах России
9 996
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
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