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Валютный капитал

Фора-Банк,

Фора-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,90%
Сумма
от 300 $
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
8 $
Ставка
1,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
31 день 92 дня 182 дня 1 год 540 дней
от 300 $ 0,1 0,3 0,7 0,9 1,9
31 день 92 дня 182 дня 1 год 540 дней
от 300 € 0,02 0,03 0,05 0,1 0,19
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 100 долларов/евро;
  • не позднее 92 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный капитал» в 18 городах России
9 996
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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