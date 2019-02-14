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Клуб Трехсот

Веста,

Веста вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,77%
Сумма
от 700 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
56 350
Ставка
7,77%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 700 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 7,77
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Клуб Трехсот» в 1 городе России
17 151
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный Банк «Веста»
Адрес
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15а
Сайт
www.ibv.ru
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Телефоны
8 800 707-30-31 — звонок по России бесплатный
(495) 637-80-70 — для Московского региона
(495) 637-82-00 — по вопросам обмена валюты

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