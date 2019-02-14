Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,75%) Пополнение возможно от 5 000 рублей;

в течение первых 365 дней срока действия вклада;

банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов Частичное снятие возможно по истечении 30 дней со дня открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях ранее начисленные проценты за полные кварталы сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 12:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.