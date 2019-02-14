Капитализируемый+
Калуга,
Калуга вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,33%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
545 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
411 ₽
Ставка
5,33%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|545 дней
|от 5 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|5,33
- всего три периода начисления процентов: с 1 по 180 день - 5,75%; со 181 по 364 день - 5,25%; с 365 по 545 день - 5% годовых;
- указана средняя ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,75%)
- Пополнение
-
возможно
- от 5 000 рублей;
- в течение первых 365 дней срока действия вклада;
- банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
- Частичное снятие
-
возможно
по истечении 30 дней со дня открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее начисленные проценты за полные кварталы сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитализируемый+» в 2 городах России
4 064
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
- Адрес
- 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
- ОГРН
- 1024000001739
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Калуга
- Телефоны
-
(4842) 54-94-25
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Подарок
|7
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Сберегательный
|6,4
|25 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,1
|50 ₽
|Посмотреть
|Комфортный
|6,1
|1 400 000 ₽
|Посмотреть
|Классический
|6,1
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Универсальный+
|4
|10 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть