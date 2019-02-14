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Капитализируемый+

Калуга,

Калуга вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,33%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
545 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
411
Ставка
5,33%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
545 дней
от 5 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 5,33
  • всего три периода начисления процентов: с 1 по 180 день - 5,75%; со 181 по 364 день - 5,25%; с 365 по 545 день - 5% годовых;
  • указана средняя ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 5,75%)
Пополнение
возможно
  • от 5 000 рублей;
  • в течение первых 365 дней срока действия вклада;
  • банка вправе в одностороннем порядке отменить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
возможно

по истечении 30 дней со дня открытия вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее начисленные проценты за полные кварталы сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитализируемый+» в 2 городах России
4 064
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Калуга»
Адрес
248001, г. Калуга, ул. Суворова, д. 147
ОГРН
1024000001739
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Телефоны
(4842) 54-94-25

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