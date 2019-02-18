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Привилегия

Челиндбанк,

Челиндбанк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,80%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
204 484
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 3 000 000 ₽ 6,8
366 дней
от 45 000 $ 1,6
366 дней
от 40 000 € 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения

общая сумма всех пополнений - не более суммы первоначального взноса; в течение первых 2/3 срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по ставке 2% годовых в рублях, 0,01% годовых в долларах/евро

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия» в 27 городах России
4 976
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

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