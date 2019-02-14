Победитель
ГринКомБанк,
ГринКомБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|61 день
|91 день
|181 день
|270 дней
|370 дней
|от 1 ₽
|2,2
|2,7
|4,5
|5,5
|5,7
|6,1
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Победитель» в 4 городах России
3 712
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
- ОГРН
- 1023800000190
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-51-96
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