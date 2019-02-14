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Победитель

ГринКомБанк,

ГринКомБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 61 день 91 день 181 день 270 дней 370 дней
от 1 ₽ 2,2 2,7 4,5 5,5 5,7 6,1

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Победитель» в 4 городах России
3 712
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Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
ОГРН
1023800000190
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иркутск
Отделения 5
Банкоматы 1
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Телефоны
(3952) 25-51-96

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