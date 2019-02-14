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ИПБ - Онлайн

Интерпрогрессбанк,

Интерпрогрессбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
653
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад можно открыть только через интернет-банк "ИПБ-Онлайн"
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • от 100 рублей;
  • не позднее 60 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

не ранее чем через 30 дней с момента открытия вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 10:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «ИПБ - Онлайн» в 3 городах России
8 796
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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