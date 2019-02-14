Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия вклад можно открыть только через интернет-банк "ИПБ-Онлайн" Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения от 100 рублей;

не позднее 60 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: не ранее чем через 30 дней с момента открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 21.01.2019 10:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.