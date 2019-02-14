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Классика+

Сибсоцбанк,

Сибсоцбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
680
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 182 дня 367 дней
от 10 000 ₽ 5 6 6,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика+» в 9 городах России
4 295
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Справочная информация
ООО «Краевой Коммерческий Сибирский Социальный Банк»
Адрес
656049, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 61а
ОГРН
1022200525819
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Телефоны
(3852) 37-02-01

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