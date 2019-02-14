Доходный
РНКБ,
РНКБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
54 ₽
Ставка
5,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 1094 дней
|1095 дней
|от 1 000 ₽
|4,5
|5
|5,25
|5,25
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 1094 дней
|1095 дней
|от 100 $
|0,1
|0,5
|1
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада через интернет: в рублях +0,5 п.п. по вкладам сроком от 91 до 365 дней и +0,3 п.п. по вкладам сроком от 366 до 1 095 дней, в долларах +0,1 п.п.
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 47 городах России
11 346
Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
- ОГРН
- 1027700381290
- Сайт
- www.rncb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Симферополь
- Телефоны
-
8 800 234-27-27
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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