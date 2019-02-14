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Доходный

РНКБ,

РНКБ вклад

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
54
Ставка
5,25%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 1094 дней 1095 дней
от 1 000 ₽ 4,5 5 5,25 5,25
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 1094 дней 1095 дней
от 100 $ 0,1 0,5 1 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

со 181 дня проценты по вкладу выплачиваются в размере 60% от ставки по договору

Увеличение ставки
возможно при других условиях

при открытии вклада через интернет: в рублях +0,5 п.п. по вкладам сроком от 91 до 365 дней и +0,3 п.п. по вкладам сроком от 366 до 1 095 дней, в долларах +0,1 п.п.

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 47 городах России
11 346
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Справочная информация
ПАО «Российский Национальный Коммерческий Банк»
Адрес
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 34
ОГРН
1027700381290
Сайт
www.rncb.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 37
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Телефоны
8 800 234-27-27

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