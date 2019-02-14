Ваш пенсионный
Тимер Банк,
Тимер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
35 948 ₽
Ставка
6,95%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|540 дней
|744 дня
|от 1 000 ₽
|1,25
|6,25
|6,45
|6,55
|1,75
|1,25
|от 500 000 ₽
|2,25
|6,5
|6,75
|6,85
|2
|1,5
|от 1 000 000 ₽
|2,75
|6,75
|6,95
|6,95
|2,25
|1,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
на срок 31 и 93 дня - без ограничений, на 186, 372, 540 и 744 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
- Частичное снятие
-
возможно
- 20% от первоначального взноса однократно либо частями;
- не более одного раза в месяц
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш пенсионный» в 14 городах России
32 104
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- ОГРН
- 1021600000146
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
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