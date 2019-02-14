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Ваш пенсионный

Тимер Банк,

Тимер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,95%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
35 948
Ставка
6,95%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 93 дня 186 дней 372 дня 540 дней 744 дня
от 1 000 ₽ 1,25 6,25 6,45 6,55 1,75 1,25
от 500 000 ₽ 2,25 6,5 6,75 6,85 2 1,5
от 1 000 000 ₽ 2,75 6,75 6,95 6,95 2,25 1,75
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

на срок 31 и 93 дня - без ограничений, на 186, 372, 540 и 744 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра

Частичное снятие
возможно
  • 20% от первоначального взноса однократно либо частями;
  • не более одного раза в месяц
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш пенсионный» в 14 городах России
32 104
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
ОГРН
1021600000146
Сайт
timerbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 7
Банкоматы 26
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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