Ваш мультивалютный
Тимер Банк,
Тимер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 048 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 30 000 ₽
|6,3
|6,5
|6,7
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 530 $
|0,5
|0,6
|0,7
|93 дня
|186 дней
|372 дня
|от 440 €
|0,3
|0,4
|0,5
минимальная сумма - 30 000 рублей либо эквивалент в валюте
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
- Особые условия
-
- вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
на срок 93 дня - без ограничений, на 186 и 372 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш мультивалютный» в 14 городах России
12 658
Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
- Адрес
- 420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
- ОГРН
- 1021600000146
- Сайт
- timerbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
8 800 100-66-77 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
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