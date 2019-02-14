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Ваш мультивалютный

Тимер Банк,

Тимер Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 048
Ставка
6,7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
93 дня 186 дней 372 дня
от 30 000 ₽ 6,3 6,5 6,7
93 дня 186 дней 372 дня
от 530 $ 0,5 0,6 0,7
93 дня 186 дней 372 дня
от 440 € 0,3 0,4 0,5

минимальная сумма - 30 000 рублей либо эквивалент в валюте

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции
Особые условия
  • вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

на срок 93 дня - без ограничений, на 186 и 372 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваш мультивалютный» в 14 городах России
12 658
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Справочная информация
ПАО «Тимер Банк»
Адрес
420066, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 58
ОГРН
1021600000146
Сайт
timerbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 7
Банкоматы 26
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Телефоны
8 800 100-66-77 — единая справочная служба

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