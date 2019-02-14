Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро; безналичная конверсия осуществляется по курсу банка на момент совершения операции Особые условия вклад открывается в трех валютах - рублях, долларах и евро Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения на срок 93 дня - без ограничений, на 186 и 372 дня - не позднее 30 дней до окончания срока действия договра Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 16:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.