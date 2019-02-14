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Максимальный

ОТП Банк,

ОТП Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 372
Ставка
6,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 275 дней 366 дней 547 дней 732 дня
от 30 000 ₽ 6 6,4 6,4 6,4
от 100 000 ₽ 6,4 6,8 6,8 6,8
от 300 000 ₽ 6,4 6,8 6,8 6,8
от 800 000 ₽ 6,4 6,8 6,8 6,8
от 1 400 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 6,4 6,8 6,8 6,8
91 день 181 день 275 дней 366 дней 547 дней 732 дня
от 300 $ 0,4 2,25 2,25 2,25 2,25
от 2 000 $ 0,4 2,25 2,25 2,25 2,25
от 5 000 $ 0,4 2,25 2,25 2,25 2,25
от 16 000 $ 0,4 2,25 2,25 2,25 2,25
от 30 000 $ до 300 000 $ 0,4 2,25 2,25 2,25 2,25

общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада; на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 111 городах России
74 148
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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