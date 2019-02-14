Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад пенсионный вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения Особые условия вклад открывается: при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург»;

при предъявлении пенсионного удостоверения;

вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

максимальная сумма в подразделении банка путем внесения наличными в кассу банка или безналичным перечислением - 10 000 рублей, через интернет-банк - без ограничения; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - 2%, от 181 до 366 дней - 3%, от 367 до 732 дней - 3,8% годовых Увеличение ставки возможно при других условиях в интернет-банке предлагается повышенная процентная ставка для лиц, перечисляющих пенсию в банк Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 05.02.2019 14:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.