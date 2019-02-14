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Пенсионный online

Банк «Санкт-Петербург»,

Банк «Санкт-Петербург» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
125
Ставка
5,9%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней 733 дня
от 1 000 ₽ 5 5,6 5,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
пенсионный
вклад открывается при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии (у мужчин – 60 лет, у женщин – 55 лет), при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург» или при предъявлении пенсионного удостоверения
Особые условия

вклад открывается:

  • при достижении возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии, при условии получения пенсии в Банке «Санкт-Петербург»;
  • при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • максимальная сумма

в подразделении банка путем внесения наличными в кассу банка или безналичным перечислением - 10 000 рублей, через интернет-банк - без ограничения; максимальная сумма за весь период действия для вклада сроком 181 день – 150 000 рублей, 367 дней – 300 000 рублей, 733 дня – 400 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 180 дней - 2%, от 181 до 366 дней - 3%, от 367 до 732 дней - 3,8% годовых

Увеличение ставки
возможно при других условиях

в интернет-банке предлагается повышенная процентная ставка для лиц, перечисляющих пенсию в банк

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
05.02.2019 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный online» в 7 городах России
10 377
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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