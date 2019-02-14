Пенсионный
Агророс,
Агророс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
414 ₽
Ставка
7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|550 дней
|720 дней
|от 3 000 ₽
|6,6
|6,8
|7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
300 рублей; в течение 365 дней для вкладов сроком 550 и 720 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - по ставке вклада «До востребования»;
- от 31 до 90 дней - 4% годовых;
- от 91 до 180 дней - 5% годовых;
- от 181 до 364 дней - 5,5% годовых;
- от 365 до 549 дней - 6% годовых;
- от 550 до 719 дней - 6,3% годовых
- Автопролонгация
-
возможна не более 1 раз
одна пролонгация - на 365 дней; для вкладов на 550, 720 дней - не предусмотрена
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 11 городах России
12 209
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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