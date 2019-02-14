Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 300 рублей; в течение 365 дней для вкладов сроком 550 и 720 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - по ставке вклада «До востребования»;

от 31 до 90 дней - 4% годовых;

от 91 до 180 дней - 5% годовых;

от 181 до 364 дней - 5,5% годовых;

от 365 до 549 дней - 6% годовых;

от 550 до 719 дней - 6,3% годовых Автопролонгация возможна не более 1 раз одна пролонгация - на 365 дней; для вкладов на 550, 720 дней - не предусмотрена Дата актуализации 06.02.2019 11:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.