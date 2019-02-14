Пенсионный (для перечисления пенсий)
Агророс,
Агророс вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 10 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный (для перечисления пенсий)» в 11 городах России
8 675
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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