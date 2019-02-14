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Пенсионный (для перечисления пенсий)

Агророс,

Агророс вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 10 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 10 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
06.02.2019 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный (для перечисления пенсий)» в 11 городах России
8 675
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Сайт
www.agroros.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саратов
Отделения 7
Банкоматы 10
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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