оформление вклада возможно только при наличии действующего договора по пакету услуг «Ультра»
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
30 000 рублей, 1 000 долларов/евро;
не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада в пределах максимальной суммы вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
доход по вкладу исчисляется за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе - до 3,5% в рублях и до 0,75% годовых в долларах
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.