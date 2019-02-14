Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад private Особые условия оформление вклада возможно только при наличии действующего договора по пакету услуг «Ультра» Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 30 000 рублей, 1 000 долларов/евро;

не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада в пределах максимальной суммы вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях доход по вкладу исчисляется за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе - до 3,5% в рублях и до 0,75% годовых в долларах Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 11:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.