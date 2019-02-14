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Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,45%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
224
Ставка
5,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1 мес.
от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 5,45
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • открывается через офис банка при наличии у вкладчика пакета услуг «Ультра»
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке вклада

Автопролонгация
возможна не более 10 раз
Дата актуализации
18.01.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Инвестиционный 8,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Надежное будущее 8,35 50 000 ₽ Посмотреть
Ваш доход (в конце срока) 8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 8 3 000 ₽ Посмотреть
Доходный Онлайн (в конце срока) 8 3 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (в конце срока) 8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ваш доход (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,55 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,4 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Амурский тигр 7,2 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 6,85 500 ₽ Посмотреть
Ваши накопления 6,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальные накопления Премиум 6,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,65 500 ₽ Посмотреть
Пополняемый Онлайн 6,55 1 500 000 ₽ Посмотреть
Накопи на мечту 6,45 3 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,4 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ваши возможности 6,35 10 000 000 ₽ Посмотреть
Платиновый Премиум 6,35 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный Онлайн 6,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,2 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) 5,5 50 000 ₽ Посмотреть
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