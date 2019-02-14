Ваши условия
Россельхозбанк,
Россельхозбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,45%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
30 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
224 ₽
Ставка
5,45%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1 мес.
|от 50 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|5,45
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- открывается через офис банка при наличии у вкладчика пакета услуг «Ультра»
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке вклада
- Автопролонгация
- возможна не более 10 раз
- Дата актуализации
- 18.01.2019 11:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ваши условия» в 1125 городах России
49 273
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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