Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад private Особые условия открывается через офис банка при наличии у вкладчика пакета услуг «Ультра» при условии заключения договора вклада в течение 30 календарных дней с даты заключения договора по пакету услуг Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе исходя из процентной ставки, установленной договором банковского вклада Автопролонгация возможна не более 10 раз Дата актуализации 18.01.2019 11:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.