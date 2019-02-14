Доходный
Курган,
Курган вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 150 000 ₽
Срок
от 150 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 565 ₽
Ставка
6,8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|150 дней
|300 дней
|450 дней
|от 150 000 ₽
|6
|6,7
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
110 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении половины срока - в размере 50% величины процентной ставки, указанной в договоре
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Оптимальный"
- Дата актуализации
- 04.02.2019 12:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 2 городах России
3 989
Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Курган
- Телефоны
-
(3522) 60-04-10
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|Рантье
|7,2
|500 000 ₽
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|Срочный
|7,1
|300 000 ₽
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|Накопительный
|6,9
|300 000 ₽
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|Пенсионный — Накопительный
|6
|10 000 ₽
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|Оптимальный
|5,8
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|3,5
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