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Суперуниверсальный

Газнефтьбанк,

Газнефтьбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
127
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 1 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 365 дней срока действия вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
15.02.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Суперуниверсальный» в 2 городах России
5 716
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
Адрес
410052, г. Саратов, <nobr>пр-т</nobr> 50 лет Октября, д. 118а
ОГРН
1026400001870
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Телефоны
(8452) 30-69-93

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