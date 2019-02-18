Пенсионный Плюс
Газнефтьбанк,
Газнефтьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,75%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
998 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 10 000 ₽
|6,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается без предъявления пенсионного удостоверения
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный Плюс» в 2 городах России
6 440
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк»
- Адрес
- 410052, г. Саратов, <nobr>пр-т</nobr> 50 лет Октября, д. 118а
- ОГРН
- 1026400001870
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 30-69-93
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