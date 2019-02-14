максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов;

за исключением последних 30 календарных дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 16:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.