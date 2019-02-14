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Накопительный

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 025
Ставка
6,1%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 366 дней
от 15 000 ₽ 5,3 5,7 5,7
от 100 000 ₽ 5,7 6,1 6,1
от 300 000 ₽ 5,7 6,1 6,1
от 800 000 ₽ 5,7 6,1 6,1
от 1 400 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,7 6,1 6,1
91 день 181 день 366 дней
от 300 $ до 300 000 $ 0,3 2,15 2,15

максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; на сумму вклада, превышающую размер максимальной суммы вклада, проценты начисляются по ставке вклада «до востребования»

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов;
  • за исключением последних 30 календарных дней срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 111 городах России
18 409
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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Новогодний Премиум 7,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Стабильный доход 7,1 15 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,8 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Защитный 6,2 100 000 ₽ Посмотреть
Свобода управления 6 30 000 000 ₽ Посмотреть
Гибкий 5,3 1 400 000 ₽ Посмотреть
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