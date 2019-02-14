максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; при превышении максимальной суммы проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов;

за исключением последних 30 календарных дней срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 16:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.