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Гибкий

ОТП Банк,

ОТП Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,30%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
76 217
Ставка
5,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 366 дней
от 15 000 ₽ 4,8 4,8
от 100 000 ₽ 4,9 4,9
от 300 000 ₽ 5 5
от 800 000 ₽ 5,1 5,1
от 1 400 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,2 5,3
181 день 366 дней
от 300 $ до 300 000 $ 0,9 0,9

максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; при превышении максимальной суммы проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов;
  • за исключением последних 30 календарных дней срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
13.02.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гибкий» в 111 городах России
17 914
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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Стабильный доход 7,1 15 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,8 100 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,5 100 000 ₽ Посмотреть
Защитный 6,2 100 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,1 100 000 ₽ Посмотреть
Свобода управления 6 30 000 000 ₽ Посмотреть
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