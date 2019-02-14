Гибкий
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,30%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
76 217 ₽
Ставка
5,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|366 дней
|от 15 000 ₽
|4,8
|4,8
|от 100 000 ₽
|4,9
|4,9
|от 300 000 ₽
|5
|5
|от 800 000 ₽
|5,1
|5,1
|от 1 400 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,2
|5,3
|181 день
|366 дней
|от 300 $ до 300 000 $
|0,9
|0,9
максимальная сумма вклада равна сумме первоначального взноса по вкладу, увеличенной в 10 раз; при превышении максимальной суммы проценты начисляются по ставке вклада «до востребования» в соответствующей валюте
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 3 000 рублей, 100 долларов;
- за исключением последних 30 календарных дней срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гибкий» в 111 городах России
17 914
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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|7,6
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|Новогодний Премиум
|7,35
|1 500 000 ₽
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|Стабильный доход
|7,1
|15 000 000 ₽
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|Максимальный
|6,8
|100 000 ₽
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|Пенсионный
|6,5
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|Защитный
|6,2
|100 000 ₽
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|Накопительный
|6,1
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|Свобода управления
|6
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